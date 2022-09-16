Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (16) em queda de 1,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.04s - 16-09-22
Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 11:59
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