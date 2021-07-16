Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (16) em queda de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,00 e Dólar Comercial R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 16-07-21
Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:02
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