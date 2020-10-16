Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (16) em queda de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,63. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.12s - 16-10-20
Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:09
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