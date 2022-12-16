Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (16) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,61 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro Marlo - 1.10s- 16-12-22.mp3
Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 12:00
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