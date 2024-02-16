Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (16) em alta de 0,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 16-02-24
Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 12:01
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