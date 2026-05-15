Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) em baixa de 1,32%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$5,91 e o Dólar a R$ 5,06.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.34s - 15-05-26.mp3
Publicado em 15 de Maio de 2026 às 11:42
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