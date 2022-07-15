Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) em baixa de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,47 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo -1.13s -15-0-7-22
Publicado em 15 de Julho de 2022 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta