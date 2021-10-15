Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) em alta de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 15-10-21.mp3
Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:59
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