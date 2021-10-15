Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) em alta de 0,92%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,44

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:59

Publicado em 

15 out 2021 às 11:59
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) em alta de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 15-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados