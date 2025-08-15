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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) com baixa de 0,13%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,39

Publicado em 15 de Agosto de 2025 às 11:16

Publicado em 

15 ago 2025 às 11:16
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (15) com pequena baixa de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.32s - 15-08-25.mp3

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