Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (14) com leve alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.35s -14-11-25.mp3
Publicado em 14 de Novembro de 2025 às 11:56
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta