Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em alta de 0,55%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Março de 2026 às 12:20
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