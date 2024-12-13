Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em alta de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 6,02. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.26s - Marlo - 13-12-24 .mp3
Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 11:58
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