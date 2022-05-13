Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em alta 1,67%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$5,30 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.11s - 13-05-22
Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:02
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