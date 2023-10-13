Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) de forma estável. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,31 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 13-10-23
Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 12:02
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