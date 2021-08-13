Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em queda de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.17s - 13-08-21.mp3
Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 12:01
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