Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (12) em queda de 0,38%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,50 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 12-02-21
Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:14
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