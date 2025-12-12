Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (12) em alta de 1,15%. Já no mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,32 e o Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 12-12-25.mp3
Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 11:55
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta