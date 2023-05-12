Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (12) em alta de 0,30%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,91. Ouça Matheus Caldeiras.
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Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:58
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