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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,48%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,89

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 12:08

Publicado em 

11 ago 2023 às 12:08
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Matheus Caldeiras. 
Mercado Financeiro - Manhã - Mateus Caldeiras - 11-08-23

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