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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,45%

No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,52 e Dólar a R$ 5,03

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:11

Publicado em 

11 mar 2022 às 12:11
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,52 e Dólar a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.18s - 11-03-22.mp3

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