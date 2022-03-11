Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,52 e Dólar a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.18s - 11-03-22.mp3
Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:11
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