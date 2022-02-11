Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (11) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$5,93 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 11-02-22.mp3
Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 12:01
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