Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (10) em alta de 1,15%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 5,88 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.28s - Marlo - 10-04-26.mp3
Publicado em 10 de Abril de 2026 às 12:25
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