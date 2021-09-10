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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (10) em alta de 0,11%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,23

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:57

Publicado em 

10 set 2021 às 11:57
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (10) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos. 
mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.02s - 10-09-21.mp3

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