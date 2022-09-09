Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (09) em alta de 2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Matheus Caldeiras.
Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.04s - 09-09-22
Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 11:59
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