Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (09) em alta de 1,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - Manhã - 09-06-23
Publicado em 09 de Junho de 2023 às 12:44
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