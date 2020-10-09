Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (09) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,53 e Dólar Comercial a R$ 5,52 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 09-10-20
Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:59
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