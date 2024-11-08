Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (08) em queda de 1,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,75. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 08-11-24.mp3
Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:59
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