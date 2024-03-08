Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (08) em baixa de 1,34%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO - 1.21s - 08-03-24
Publicado em 08 de Março de 2024 às 11:51
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