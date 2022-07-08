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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (08) em alta de 0,02%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 5,29

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 11:58

Publicado em 

08 jul 2022 às 11:58
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (08) em alta de 0,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 08-07-22

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