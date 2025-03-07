Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (07) em queda de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,27 e Dólar Comercial a R$ 5,76. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 07 de Março de 2025 às 11:37
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