Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (07) em queda de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,09 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 07-10-22
Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 11:59
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