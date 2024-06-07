Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (07) em baixa de 0,84%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,71 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 07-06-24 .mp3
Publicado em 07 de Junho de 2024 às 12:01
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