Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (07) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,75. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 11:59
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