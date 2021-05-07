Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (07) em alta de 0,93%. No mercado de moedas, dia de baixa, com Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 07-05-21.mp3
Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:07
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