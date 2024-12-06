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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em queda de 0,49%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 6,02

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:58

Publicado em 

06 dez 2024 às 11:58
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em queda de 0,49%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 6,02. Ouça Matheus Caldeiras. 
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.03s - 06-12-24.mp3

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