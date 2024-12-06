Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em queda de 0,49%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 6,02. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.03s - 06-12-24.mp3
Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:58
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta