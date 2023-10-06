Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em baixa de 1,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.26s - 06-10-23.mp3
Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 12:01
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