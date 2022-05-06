Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em baixa de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.12s - Marlo - 06-05-22
Publicado em 06 de Maio de 2022 às 11:59
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