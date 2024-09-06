Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (06) em baixa de 0,27%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,15 e Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.30s - 06-09-24 .mp3
Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:55
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