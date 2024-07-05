Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em baixa de 0,44%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,53. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.17s - 05-07-24 .mp3
Publicado em 05 de Julho de 2024 às 12:11
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