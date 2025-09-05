Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial operando a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 05-09-25
Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 11:44
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