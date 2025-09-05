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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em alta de 1,08%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial operando a R$ 5,39

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 11:44

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05 set 2025 às 11:44
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mercado financeiro tem diversas modalidades de investimento para aumentar a renda e conquistar os objetivos (Imagem: VectorMine | Shutterstock) Crédito:
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial operando a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 05-09-25

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