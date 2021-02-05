Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (05) em alta de 0,63%. Já no mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,37, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 05-02-21
Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:08
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