Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em queda de 0,65%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar Comercial a R$ 5,32

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:13

Publicado em 

04 fev 2022 às 12:13
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em queda de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 04-02-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados