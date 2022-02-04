Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em queda de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 04-02-22
Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:13
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