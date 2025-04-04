Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em baixa de 2,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,77. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Conversa de Bolso - 04-04-25.mp3
Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:56
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