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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em baixa de 0,14%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,41

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 11:15

Publicado em 

04 jul 2025 às 11:15
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em baixa de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s - 04-07-25.mp3

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