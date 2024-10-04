Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em baixa de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,01 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.28s - 04-10-24 .mp3
Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 12:01
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