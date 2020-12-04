Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) em alta de 1,26%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 04-12-20
Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:12
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