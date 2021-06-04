Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (04) com queda de 0,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 04-06-21
Publicado em 04 de Junho de 2021 às 12:11
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