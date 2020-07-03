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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em leve alta de 0,1%

Ouça as informações de Marlo Barcelos

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:14

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:14
Bolsa de Valores de São Paulo operando ao final da manhã desta sexta-feira (03) em leve alta de 0,1%. Acompanhe com Marlo Barcelos também como estão as negociações envolvendo o mercado de moedas.
Mercado Financeiro - 03-07-20

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