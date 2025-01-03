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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em baixa de 0,21%

No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 6,14

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 11:50

Publicado em 

03 jan 2025 às 11:50
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em baixa de 0,21%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 6,14. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 03-01-24.mp3

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