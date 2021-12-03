Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 2,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,62. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 03-12-21.mp3
Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 11:57
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